شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وفاة الفنان اللبناني "جورج وسوف" بعد اصابته بفيروس كورونا ، ونجل شقيقته يكشف تفاصيل هامة وطارئة. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. السعودية "هند القحطاني" تتجاوز الخطوط الحمراء وتستفز الجميع : " أتعرى لأن الله لا يغضب أن يراني عارية!".. شاهد

. منقبة كويتية تحدث ضجة واسعة قامت بخلع النقاب ثم خلعت ملابسها لتتعرى على الساحل كي تسمى بحورية البحر...شاهد الصور.

. عاجل : بعد ساعات من وفاة أمير الكويت.. الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على مياه الخليج بسلاح ليزري فتاك وعشرات الطائرات المسيرة تتوجه الى المنطقة البحرية الثالثة

. فضيحة جديدة هزت ارجاء السعودية فتاة تبلغ من العمر 20 عاما تعلن انها ثنائية الجنس والمفاجأة في هذا الفيديو الذي نشرته...شاهد.

. عاجل : وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ظهر اليوم في أمريكا وعندما تم نقل جثمانه الى بلاده حدثت مفاجأه لم تخطر على بال أحد...تفاصيل

. مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد

Advertisements

. فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc.. المذيع "جورج قرداحي" لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحدثت المفاجأة على المسرح .. شاهد الفيديو

. لأول مرة.. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تصدم الشارع السعودي باعترافات جنسية وتنشر فضيحتها التي لم يتخيلها أحد.. شاهد الصور

. هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور)

. تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------�داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر يتحدث عن وفاة الفنان جورج وسوف متاثرا باصابته بفيروس كورونا.

وزعمت تلك الروايات ان الفنان جورج سوف نقل الى المستشفى بعد ان ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا ، وتضاعفت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

وللاطمئنان على حالة سلطان الطرب الصحية، تواصل بعضهم على مصمم الأزياء السوري علاء سركيس والذي يكون ابن شقيقة الفنان السوري جورج وسوف.

وأكد علاء سركيس بأن جميع هذه الأخبار المتداولة عن الفنان جورج وسوف حول إصابته بفيروس الكورونا هي أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن جورج لم يعاني من أية أعراض قريبة من اعراض فيروس الكورونا كوفيد _ 19.

وأوضح مصمم الازياء علاء سركيس بأن جميع الاشخاص في الوقت الحالي معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد نظراً لانتشاره بشكل كبير في هذه الأيام، بالاضافة الى ازدياد أعداد الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.

كما بين أن الفنان جورج وسوف يتواجد الآن في منزله الذي يقع في مدينة الكفرون السورية

وافاد ان الفنان جورج وسوف يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي.

كما واضاف ان جورج يتمتع بصحة جيدة وينفي إصابة الفنان جورج وسوف بكورونا

وأشار سركيس أن جورج وسوف وأثناء مكوثه في البيت، يشرف ويتابع أعماله الغنائية التي

يتم إصدارها قريباً، موضحاً أنه سوف يتم إطلاقها بالتعاون مع روتانا للإنتاج الفني.