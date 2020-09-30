حضرموت. .استقالة أكثر من 100 طبيب بمستشفى حكومي على خلفية استحقاقات مالية وإدارية

قدم 110 طبيب وطبيبة من المتعاقدين بهيئة مستشفى ابن سيناء الحكومي بمدينة المكلا، في محافظة حضرموت، "شرقي اليمن"، استقالاتهم عن العمل، ابتداءً من أكتوبر القادم، على خلفية استحقاقات مالية وإدارية.



وأوضح الأطباء العموم المقيمون بمستشفى ابن سيناء، في بيان وجهوه إلى وزارة الصحة والسكان، والسلطة المحلية بالمحافظة، وجميع منظمات المجتمع وشرائحها، أن الخطوة جاءت بعد تسويف الجهات المسؤولة وعدم تنفيذ الوعود المتكررة، بمعالجة أوضاعهم والحصول على حقوقهم ومستحقاتهم من قبل الجهات المختصة.





وأشار البيان، إلى أنه رغم قلة الامكانيات، وعدم توفر بيئة مناسبة للعمل، والاغراءات التي تأتي تباعاً للعمل بالمحافظات الأخرى المجاورة، إلاّ أننا لا زلنا نعمل بإخلاص وتفاني وتنفيذ العهد الذي قطعناها على أنفسنا أمام الله.



وتأسف الأطباء لأهلهم في حضرموت، نتيجة لقدومهم على هذه الخطوة، محملين تبعات هذا القرار إدارة مستشفى ابن سيناء، والسلطة المحلية.



والأسبوع الماضي نفذ الأطباء إضراباً كاملاً عن العمل باستثناء مركز المعالجات لحالات كورونا والحالات الطارئة.



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