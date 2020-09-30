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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقاتلات التحالف تدمر منصتي إطلاق صواريخ للمليشيا في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
دمرت مقاتلات التحالف العربي منصتي إطلاق صواريخ وثكنات ومواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا، في محافظة مأرب، (غربي اليمن).
وذكرت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي دمَّرت بعدة غارات جوية، مساء الاثنين، منصتي إطلاق صواريخ "كاتيوشا" تابعة للمليشيا، في وادي الضيق بمديرية صرواح، محافظة مأرب.
كما استهدفت المقاتلات بعدة غارات مواقع ومركبات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، أسفرت عن تدمير مقر إمدادات للذخائر والتموين الحوثي، بالإضافة إلى 3 عربات نقل في برية الباطن بصرواح.
في السياق، استعاد رجال المقاومة القبلية وبإسناد مباشر من المقاتلات، جبل حمراء العريض الاستراتيجي، في مديرية بيحان بذات المحافظة.
وسقط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح خلال المواجهات التي احتدمت قبل أن تلوذ بقية العناصر بالفرار.
إلى ذلك، استهدفت المقاتلات، عصر الثلاثاء، ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وبشرية حوثية ﻓﻲ منطقة ﺧﻮﻻﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺻﺮﻭﺍﺡ ﻭﺩﻣﺮﺗﻬﺎ بالكامل
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