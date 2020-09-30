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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تختطف قياديا تربويا في محافظة ذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
اختطفت مليشيا الحوثي، في مدينة ذمار، قيادياً تربوياً وناشطاً حقوقياً على خلفية قيامه بمحو شعار المليشيا من جدران منزله.
وذكرت مصادر حقوقية، أن المليشيا الحوثية اختطفت القيادي التربوي والناشط الحقوقي محمد صالح اليفاعي، وأودعته في قسم المنطقة الجنوبية، الواقع جوار المعهد المهني، بشارع المنزل، جنوبي المدينة، بتهمة طمس "الصرخة" الحوثية.
يأتي ذلك بعد يومين من مطالبة الناشط محمد صالح اليفاعي، في ذكرى ثورة 26 سبتمبر، برفع العلم الجمهوري في المؤسسات الحكومية، ما دفع المليشيا الحوثية لإرسال مسلحيها على متن طقم عسكري، لإلصاق شعار "الصرخة" الحوثية بقوة السلاح على جدران منزله.
ومساء أمس الأول، قام اليفاعي بطمس وإزالة الشعارات من على جدران منزله، بالرغم من تلقيه تهديدات من المليشيا الحوثية بالسجن إن قام بإزالتها.
وسبق وأن تعرض الناشط اليفاعي للاعتداء والضرب والاحتجاز التعسفي، مرات عدة، على خلفية نشاطه الحقوقي والمدني، وتبنيه قضايا حقوقية مع مجموعة من الناشطين في مدينة ذمار
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