شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة قيادي حوثي بارز بغارة جوية في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أصيب قيادي حوثي بارز، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفته اثناء تواجده مع عشرات العناصر التابعة للمليشيا، في محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن).

Advertisements وذكر مصدر عسكري ميداني أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية نفذت ضربه جويه جنوب غرب معكسر لبنات أستهدفت القيادي الحوثي المدعو "مرتضى المنصوري"، المعيَّن من قبل المليشيا مديرا عاما لمكافحة التهريب والجمارك. وأصيب القيادي "المنصوري" على إثرها اصابة بالغة استدعت نقله للعناية المركزة بأحد مشافي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحالته حرجة للغاية. وذكر المصدر ان ستة من مرافقي "المنصوري" لقوا مصرعهم

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