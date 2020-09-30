مليشيا الحوثي تقصف مسجداً ومنازل مواطنين بالحُشا في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قصفت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، مساء الثلاثاء، مسجدا ومساكن مدنيين مأهولة بالسكان، بالتزامن مع تجدد المواجهات في قطاع الفاخر، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وقصفت المليشيا بشكل كثيف بواسطة الاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة قريتي قروض والمشاريح، بمديرية الحُشا، شمال غربي محافظة الضالع.

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وأدى القصف إلى الحاق اضرار كبيرة في مسجد قرية المشاريح ومنزل المواطن علي أحمد الصريحي في قرية قروض، بالاضافة إلى اصابات خفيفة بمنازل اخرى في القريتين.

وذكر المصدر ان اسلحة المليشيا تستهدف كل شيء يتحرك أو أي إضاءات ليليلة.

وكانت استهدفت المليشيا الحوثية قرى المشاريح والمرياح وقروض في فترات عديدة