شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة مذهلة.. يمني يستعيد جنبيته المسروقة من "فيس بوك" بعد يومين من سرقتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن أحد المواطنين اليمنيين استعاده جنبيته “الخنجر الخاص” المقدر ثمنها بأكثر من مليونين ريال من “فيس بوك” بعد يومين فقط من سرقتها عليه أثناء تسوقه في سوق شميلة بصنعاء. وكشفت مصادر مطلعة أن أحد اللصوص المنتمي إلى إحدى قرى محافظة صنعاء قام بسرقة الجنبية الخاصة بالمواطن علي .ع .س أثناء تسوقه في سوق شميلة بعد أن سحبها من غمده بسرعة فائقة والفرار بها وعجز علي عن القبض على السارق.. قد يهمك ايضاُ Advertisements وأشارت المصادر بأن السارق غادر المكان بسرعة متجها غرب سوق شميلة المركزي تجاه جامع الخير ومستخدما الخنجر في يده يلوح به يمينا وشمالا لمنع الاقتراب منه أو القبض عليه. واوضحت بأن الضحية علي غادر السوق وهو في حالة غضب شديد بعد فقدانه جنبيته الثمينة. وأضافت بأن الضحية علي تفاجئ بعد يومين فقط بأن جنبيته معروضة على صفحة مخصص لبيع الجنابي الثمينة في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. وبينت انه تم التواصل مع السارق والذي عرض رقم هاتفه لبيع الجنبية على أساس أن هناك شخص يريد شراء الجنبية لكنه فوجئ بأن المشتري هو مالكها الأصلي وتم القبض على السارق مباشرة وتم استعادة الجنبية.

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