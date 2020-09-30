شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تصدر قراراً حازماً وصارماً بخصوص (مستشفى زايد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت حكومة صنعاء قرار وزاري حاسم وحازم بشأن مستشفى زايد للأمومة والطفولة احد اكبر المستشفيات في العاصمة

والذي يقع في احد المداخل الشمالية..

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وقضى القرار الذي اصدر بعد عرض من امين العاصمة وفق مذكرة حصلت YNP على نسخة منها بتغيير اسم المستشفى من (مستشفى زايد للامومة والطفولة) الى (مستشفى فلسطين للامومة والطفولة).

وياتي هذا القرار عقب اتفاقات التطبيع التي أقامتها دولة الامارات مع اسرائيل وكاحد الردود الطبيعية لحكومة صنعاء تجاه الاحتفاظ بالقضية الفلسطينية في وجدان المجتمع اليمني وفق مختصين.

وقضى القرار العمل به من تاريخ صدوره والغاء اي قرار يتعارض معه.