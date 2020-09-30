شكرا لبحثكم عن خبر صورة نادرة ومن زوايا أكثر وضوحاً " لـ علي عبدالله صالح " وهو يقوم بهذا العمل أمام الراحل " ابراهيم الحمدي " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة حصل عليها موقع " وطن الغد " توضح قيام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بالتحية العسكرية امام الرئيس ابراهيم الحمدي الذي بكى عليه اليمنيين لحظة اغتياله بل وحتي هذه اللحظة . وعبر الناشطون عن مدى استغرابهم بصعود الرائء صالح لكرسي الحكم رغم عدم وجود اي مؤشرات تدل علي القيادة العليا للبلاد، لاسيما انه كان بدون شهادة اساسية او ثانوية او جامعية في تلك الفترة علي عكس الشهيد الراحل" الحمدي "

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