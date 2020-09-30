شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعذب الأسير "الصباري" حتى الموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أحد الأسرى أثر التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون المليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وقالت مصادر حقوقية، إن الأسير محمد محمد أحمد الصباري الذي ينحدر لمديرية الحيمة الخارجية تعرض للتعذيب الشديد بكافة أشكاله في احد سجون الحوثيين حتى فارق الحياة.

وأوضحت المصادر أن جثة الأسير الصباري ظهرت عليها آثار تعذيب شديد بينها حفر مزقت جسده بآلة كهربائية "الدريل".

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وبينت المصادر أن الصباري أُسر في جبهة نهم نهاية مارس العام الفائت، و أبلغت المليشيا أهله في شهر يوليو بأن ولدها توفي أثر مرض أصيب به داخل السجن وان جثته في مستشفى 48 واشترطت عليهم دفنه سراً بعد الموافقة على تسليم جثته لهم.

وأشارت المصادر أن المليشيا الحوثية تراجعت عن تسليم الجثة بعد المماطلة من قبلها حتى جرى تبادل للجثث بين قوات الجيش والمليشيا منتصف الشهر الجاري.

الجدير ذكره ان المئات من المختطفين والاسرى توفوا نتيجة التعذيب البشع الذي تعرضوا له خلال فترة الأسر في سجون المليشيات الحوثية خلال الاعوام الماضية.