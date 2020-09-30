شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الاسباب أغلق بنك الكريمي بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمانيون – اصدر عضو نيابة الاموال العامة القاضي أمل الجلال، الثلاثاء، قراراً باغلاق المركز الرئيسي لشركة الكريمي بصنعاء. وتواتر الانباء ان اسباب اغلاق بنك الكريمي ياتي اثر رفض الأخير المثول امام النيابة للتحقيق في الدعوى المقامة على خلفية تلاعبه بالعملة الاجنبية.. قد يهمك ايضاُ Advertisements واكد الممصدر ان الاعلاقيمثل اجراء قانوني، نتيجة التمرد عن الحضور .

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