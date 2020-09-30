شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية : اشتباك شرس بين ترامب وبايدن في مناظرة عنوانها الفوضى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع منافسه على الرئاسة جو بايدن بشراسة منذ اللحظات الأولى في واحدة من أكثر المناظرات التليفزيونية فوضوية.

واتهم ترامب، وهو جمهوري، منافسه بأنه مدين للاشتراكيين في حزبه، قائلاً: "سوف يسيطرون عليك يا جو، أنت تعرف ذلك"..

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ورد بايدن، وهو ديمقراطي: "أنا الحزب الديمقراطي الآن".

وتلك المناظرة التي بثت في ساعة ذروة المشاهدة واستمرت لمدة 90 دقيقة في كليفلاند، أوهايو، هي الأولى من ثلاث مناظرات مقررة بين المتنافسين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن يتقدم بثبات على ترامب بأقل من 10 نقاط، فيما يتبقى 35 يوما حتى موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر: بي بي سي

