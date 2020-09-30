شكرا لبحثكم عن خبر جرحى في اشتباكات بين أفراد اللواء 9 عمالقة واللواء 12 عمالقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية انه جرح 5اشخاص ظهر الثلاثاء اثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوتين من الوية العمالقة. واكدت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بمدينة التحيتا بمحافظة الحديدة. وأكد مصدر طبي اخر لصحيفة" عدن الغد "ان مستشفى التحيتا استقبل 5 جرحى. واندلعت الاشتباكات بين افراد اللواء 9 عمالقة واللواء 12.

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