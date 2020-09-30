شكرا لبحثكم عن خبر مذيعة العربية "أسماء راجح" لمستشار وزارة الدفاع اليمنية : ما تخجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فحمت المذيعة اليمنية "أسماء راجح" مسؤول عسكري رفيع من على قناة "العربية الحدث".

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وقالت للخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع بالحكومة اليمنية المعترف بها، العميد يحيى أبو حاتم، حين طالب بحماس عودة الحرب في الحديدة، بوّجل: الآ تخجل؟! ست سنوات من الحرب المدمرة ماذا فعلتم بها للوطن؟! جاء ذلك، خلال تقديمها لبرنامج عن ضحايا اليمن خلال سنوات عجاف من الحرب، كانت تذرف وجعًا بحرقة اليمني الطيب من قلبها الريفي على أطفال الوطن.

وأثارت المذيعة اليمنية أسماء راجح، اعجاب مئات النشطاء اليمنيين في موقف عكس كل يوم شكلًا راقيًا محترمًا أصيلاً عن المرأة اليمنية ونضجها أمام الأضواء