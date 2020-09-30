شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شخصية عسكرية جنوبية في ظروف قاهرة وخذلان من الشرعية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفى فجر هذا اليوم؛ اللواء المتقاعد محمد حسين سعد، أحد مؤسسي اللواء 22 وسلاح الإشارة وأبرز مؤسسي وزارة الداخلية، بعد صراع طويل مع المرض.
ويعد اللواء من قيادات الجيش الجنوبي البارزين خلال العقود الماضية، حيث صارع المرض لفترة طويلة؛
هذا وسبق ان ناشد اللواء الجهات المسؤولة لمساعدته لكن مناشداته لم تلقى أي استجابة، ولم يتحصل اللواء على صرف راتبه ومستحقاته لستكمال العلاج.
وأشار ناشطون إن حادثة وفاة اللواء المتقاعد بهذه المأساة تعكس مدى التقاعس واهمال قيادات الشرعية والجهات المسؤولة في إنقاذ حياة اللواء.
وتوفي خلال الفترات الماضية الكثير من القادة الجنوبيين في ظل ظروف معيشية صعبة، وتعرضهم للاهمال من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يشكل وصمة عار للحكومة الشرعية تجاه خذلانها لهم، بحسب مراقبين.
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