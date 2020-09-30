شكرا لبحثكم عن خبر بعد صراع دام 4 سنوات مع المرض ..الموت يغيّب قائد مقاومة الجليلة " الشعفي " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي ظهرالثلاثاء القائد العسكري محمد شايف محمد علي الشعفي، قائد المقاومة الجنوبيَّة ببلدة الجليلة ـ الضالع في حرب 2015م، بعد صراع مرير مع المرض دام لأكثر من أربع سنوات، عن عمر يناهز الـ52 عاماً، حيث تمَّ تشييعه إلى مقبرة الجليلة وسط جمع غفير من المواطنيين يتقدمهم قيادات عسكرية وأمنية من محور الضالع.

وأمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة التي ألمّت بنا جميعاً، فإنه لا يسعنا إلَّا أنَّ نتقدّم لكافة أفراد عائلة المرحوم بخالص التعازي وأصدق المواساة، متضرعين إلى الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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• الصورة للفقيد محمد شايف، أثناء تحرير قاعدة العند الاستراتيجيَّة بمحافظة لحج في بداية آب/أغسطس 2015م، والمرحوم حاصل على بكالوريوس من الكلية العسكرية عدن بتقدير إمتياز في (الدفعة الـ17).

- من شايف الحدي