شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن .. الأمم المتحدة تكشف عن مفاوضات جارية لفتح مطار صنعاء في هذا الموعد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الامم المتحدة، عن مفاوضات تجريها مع جماعة الحوثي لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية، والتي توقفت كليا مطلع الشهر الجاري.

جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، الثلاثاء، أوضح أن “المفاوضات جارية مع سلطات صنعاء لضمان فتح المطار في اسرع وقت”..

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وقال التقرير: إن المفاوضات لا تزال جارية مع سلطات صنعاء لضمان فتح مطار صنعاء الدولي، ونقل المعدات والمختصين ذات الصلة بفايروس كورونا جوا”.

منوها بأن “فتح مطار صنعاء يمثل أهمية كبيرة لاسيما في مواجهة فايروس كورونا” لكنه لم يكشف عن فتح المطار للرحلات المدنية بشكل دائم أمام ملايين اليمنيين.







وبين التقرير أن “شركاء العمل الإنساني (مع الأمم المتحدة) يعملون على زيادة الترصد للمرض، وإرسـال موظفين مخصصين لمواجهة الفيروس، ضمن نطاق الوكالات”.

موضحا أن بعثات وكالات الامم المتحدة تعمل على تتبع أثر المرض (جائحة فايروس كورونا – كوفيد 19) على برامج الرعاية الصحية الروتينية ذات الأولوية” في اليمن.

وفي 9 سبتمبر، أعلن الحوثيون توقف عمل مطار صنعاء كليا و”عجزه عن استقبال رحلات الأمم المتحدة” جراء ما سمته “إستمرار التحالف بحجز سفن المشتقات النفطية”.







استثنى تحالف دعم الشرعية رحلات المنظمات الانسانية من حظر جوي شامل يفرضه على جميع الرحلات المدنية والتجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ 2016م.

ويشمل استثناء التحالف رحلات المنظمات الاممية ومنظمات دولية انسانية مثل الصليب الاحمر واطباء بلا حدود، في وقت يحتاج مئات الالاف من المرضى السفر للعلاج.

يشار إلى أن التحالف يسيطر على جميع مطارات وموانئ اليمن، ويتحكم في إصدار تصاريح اقلاع وهبوط الطائرات ودخول وخروج السفن، ببعض مطارات وموانئ الجمهورية.