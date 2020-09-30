الصليب الأحمر يعين رئيساً جديداً لبعثته في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصليب الأحمر يعين رئيسا جديدا لبعثته في اليمن الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الخليج 365 أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، تعيين كبيرة بعثتها في العراق، كاثرينا ريتز، رئيسا لبعثة المنظمة الدولية في اليمن.

Advertisements وجاء تعيين كاثرينا ريتز، خلفا لفرانز راوخنشتاين الذي انتهت مدة رئاسته. وكانت كاثرينا قد قامت آواخر الأسبوع الماضي بزيارة إلى مدينة عدن والتقت قيادات الانتقالي هناك في مستهل تسلمها لعملها في اليمن.

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