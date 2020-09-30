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عدن - ياسمين التهامي - تناول ملعقة عسل قبل النوم.. لسبب سيدهشك !

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جديد اب برس

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الأطباء والخبراء بتناول معلقة من العسل قبل النوم وعلى الريق، فهو علاج طبيعي لمشاكل الهضم وغيرهم من المشاكل الصحية. ووفقاً لما ذكره موقع “webmd” ، يوصي الأطباء بتناول العسل قبل النوم لأنه مهدئ طبيعي وبه مواد تساعد على النوم براحة، بالإضافة إلى فوائده الصحية عند تناوله على الريق. يساهم في خفض ضغط الدم نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن إبقائه معتدلًا ومستقرًا يعد إجراءً جيدًا لتجنب مضاعفات القلب، ويحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة ثبت أنها تقلل ضغط الدم ، مما يجعل ملعقة من العسل ليلًا وسيلة جيدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. – يخفض الدهون الثلاثية – ‏الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم. – ‏ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية يعني خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويرتبط العسل بتقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم. – يعزز نظام المناعة لديك العسل غني في المواد المضادة للأكسدة و مضاد للجراثيم وكلاء التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ويجعلك أقوى في محاربة الالتهابات التي تسببها الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات، والعديد من الفيروسات، بالإضافة إلى استهلاكه كل ليلة لرفع دفاعاتك الطبيعية ، يمكن أيضًا تطبيقه على الجروح للسماح لتلك الأصول المضادة للبكتيريا بالعمل لصالحك. – يبدأ جسمك في حرق الدهون بشكل أسرع عند تناوله يزيد العسل عملية الأيض عن طريق إحداث تأثير حراري على جسمك، وهذا يعني أنه يعزز الدورة الدموية مما يزيد من درجة حرارة جسمك قليلًا ، مما يساعدك على حرق الدهون دون بذل الكثير من الجهد.