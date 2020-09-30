شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية "هند القحطاني" تتجاوز الخطوط الحمراء وتستفز الجميع : " أتعرى لأن الله لا يغضب أن يراني عارية!".. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الناشطة السعودية هند القحطاني موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تركت التعري وبثت فيديو خاص للإفتاء ونشر تشريعاتها الخاصة، وتقولت فيه على الله، الامر الذي أثار حالة من الغضب بين النشطاء.

وقالت القحطاني في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، بأن الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة أو من خلعها للحجاب، ما جعل البعض يتهمها بتعدي الخطوط الحمراء.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. السعودية "هند القحطاني" تتجاوز الخطوط الحمراء وتستفز الجميع : " أتعرى لأن الله لا يغضب أن يراني عارية!".. شاهد

. منقبة كويتية تحدث ضجة واسعة قامت بخلع النقاب ثم خلعت ملابسها لتتعرى على الساحل كي تسمى بحورية البحر...شاهد الصور.

. عاجل : بعد ساعات من وفاة أمير الكويت.. الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على مياه الخليج بسلاح ليزري فتاك وعشرات الطائرات المسيرة تتوجه الى المنطقة البحرية الثالثة

. فضيحة جديدة هزت ارجاء السعودية فتاة تبلغ من العمر 20 عاما تعلن انها ثنائية الجنس والمفاجأة في هذا الفيديو الذي نشرته...شاهد.

. عاجل : وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ظهر اليوم في أمريكا وعندما تم نقل جثمانه الى بلاده حدثت مفاجأه لم تخطر على بال أحد...تفاصيل

. مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد

Advertisements

. فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc.. المذيع "جورج قرداحي" لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحدثت المفاجأة على المسرح .. شاهد الفيديو

. لأول مرة.. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تصدم الشارع السعودي باعترافات جنسية وتنشر فضيحتها التي لم يتخيلها أحد.. شاهد الصور

. هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور)

. تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------



اتمنى تفكري في الموضوع لا تنسين أن فيه دنيا وأخر ترا الشهرة ما رح تنفعك بالخير ما فيه أحد بيدخل معك قبرك ما فيه أحد بيتحمل ذنوبك خليك شوي واعية في هاذا الموضوع لا تظهري أسمى”.

وردّت القحطاني عليها وقالت إن كنت تؤمنين ان الله يغضبه كشفي عن جسمي، فأنا إيماني العكس تماما، كشف جسمي لا يغضب الله أبدا، بمعنى ان الله يحب أن يراها عارية.

وقالت بأنها تؤمن شديد الإيمان بأن الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة عارية أو من التي خلعت حجابها،

الفيديو إنتشر بشكل سريع على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي وأثار حالة من الغضب و السخرية منها ومن جهلها التام بالدين.

وظهرت القحطاني عبر حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات” في بث مباشر للرد على تساؤلات جمهورها. وعلّقت إحدى المتابعات قائلة: “هنودة والله إني أحب سناباتك ودايم أتابعك. بس نفسي أعرف ليه أنتي تزعلين ربك اللي منعم عليك بنعمة

أنا ما أقول إنك ما تحمدين الله على النعم اللي منعمها عليك بس ودي أعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك واللى آخر من ذي الأشياء”. وتابعت: “ما نقول إلا الله يهديك.