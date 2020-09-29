شكرا لبحثكم عن خبر إعلامية انتقالي عدن تختتم الدورة التدريبية الخاصة بـ"فن صناعة الخبر الصحفي" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اختتمت الإدارة الإعلامية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء ، الدورة التدريبية الخاصة بـ" فن صياغة الخبر الصحفي" .
واستهدفت الدورة التي أقيمت برعاية الدكتور عبدالناصر الوالي ، عضو هيئة الرئاسة ، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، 25 صحفياً وإعلاميا من كوادر الإدارة الإعلامية تحت إشراف مدير الإدارة، خالد شوبة.
وتلقى المشاركون على مدار ثلاثة ايام ، عدد من المعارف والمفاهيم المتعلقة بطرق واساسيات الخبر الصحفي وفن صياغة الاخبار بإحترافية مطلقة وكيفية انتقاء المعلومات الخبرية الصحيحة وتوظيفها التوظيف المناسب .
هذا وفي ختام الدورة جرى توزيع الشهادات على المشاركين بحضور الأستاذ د. عبدالله الحو ، رئيس الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، محاضر الدورة، وغسان القعيطي، نائب مدير إعلامية انتقالي العاصمة عدن.
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