وزير الصحة يعلن افتتاح مساقات البورد العربي والمستر ديجري في هيئة مستشفى مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، عن اعتماد هيئة مستشفى مأرب العام مركزاً تعليمياً لمساقات البرود العربي، والمستر ديجري، في التخصصات الطبية بدءا من مطلع العام المقبل 2021م الى جانب اعتمادها مركزاً تعليمياً وتطبيقياً لطلاب كلية الطب في جامعة اقليم سبأ.



جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لهيئة مستشفى مأرب وترأسه اجتماعاً ضم رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي ونائبه الدكتور عبدالرقيب الجيلاني ورؤساء الاقسام والاخصائيين بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، لمناقشة احتياجات الهيئة وما يمكن ان تقدمه الوزارة من اجل تنفيذ خططها التطويرية بما يمكنها من النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة باعتبار الهيئة المنشأة الطبية والتعليمية المرجعية على مستوى الاقليم.

Advertisements

وثمن الوزير باعوم الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في استقبال وعلاج جرحى الجيش والمقاومة الذين يتعرضون للاصابة في المواجهات الدائرة على حدود مأرب وبمحافظات اقليم سبأ للدفاع عن الثورة والجمهورية ودحر مليشيا الحوثي الكهنوتية الانقلابية المدعومة من ايران..مشيرا الى ان هيئة مستشفى مأرب هي الاولى في الجمهورية التي تواجه الحالات مباشرة وتقدم لها كافة الخدمات والرعاية الطبية مجاناً وبجودة عالية رغم انها تعتبر مستشفى مرجعي للحالات المستعصية.

وقال وزير الصحة "اننا في الوزارة ننظر الى احتياجات هيئة مستشفى مأرب العام وسنعمل على توفيرها خلال الفترة المقبلة من خلال المنح المقدمة للوزارة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المنحة الصينية ومركز الملك سلمان للاغاثة، بما يمكنها من القيام بالدور المؤمل منها في هذه المحافظة التي تشكل جبهة لوحدها كونها سياج الجمهورية اليمنية"..مثمنا الدعم الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية للهيئة وتطوير الخدمات المقدمة فيها ..مشيداً بالدعم الكبير المقدم من مركز الملك سلمان للاغاثة للقطاع الصحي في اليمن عامة ولمحافظة مأرب خاصة سواء لمكتب الصحة بالمحافظة او لهيئة مستشفى مأرب العام.

وكشف وزير الصحة عن تسجيل الوزارة 16 حالة شلل اطفال مؤكدة في محافظة صعدة، بسبب عدم سماح مليشيا الحوثي خلال الاعوام الثلاثة الماضية للوزارة تنفيذ حملات التحصين للاطفال في المحافظة الواقعة تحت سيطرتهم..متوقعا ان تكون الاصابة بالفيروس قد انتقلت الى محافظات مجاورة خاصة عمران وحجة والمحويت..محملا مليشيا الحوثي الانقلابية السلالية المدعومة من ايران مسئولية عودة ظهور فيروس شلل الاطفال وتفشيه بعد ان كانت اليمن قد اعلنت في 2006 م تخلصها نهائيا منه ولم تعد تسجل اية حالات اصابة.

ودعا الوزير باعوم ، المجتمع الدولي للتدخل السريع والضغط على مليشيا الحوثي للقبول بتنفيذ عددا من حملات التحصين المتلاحقة للقضاء على الفيروس القاتل وتحصين الاطفال منه في محافظات صعدة وعمران وحجة والمحويت.