نائب وزير الخدمة يطلع على سير التجهيزات والتهيئة لافتتاح فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله الميسري ومعه مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب سعود اليوسفي، اليوم، على سير اعمال التجهيزات والتهيئة لافتتاح فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظة مأرب وتدشين العمل فيه لتوسيع المظلة التأمينية.



وخلال الزيارة استمع الميسري من مدير عام فرع المؤسسة محمد اليوسفي والمختصين الى شرح عن الاعمال الجارية في تهيئة بيئة العمل في الفرع واعمال التأثيث والتجهيزات والاعمال الفنية التي تقوم بها فرق العمل ومن ضمنها الربط الشبكي بين الادارات والمكاتب داخل الفرع من جهة والربط الشبكي بين الفرع والنظام العام في المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements

وقد اشاد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالاداء المتميز لقيادة المؤسسة العامة للتأمينات برئاسة احمد صالح سيف في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وحفظها حقوق المؤمن عليهم من عاملي القطاع الخاص، وحرصها على التوسع وفتح فروع جديدة .

مشيرا الى اهمية افتتاح فرع لمؤسسة التأمينات في محافظة مأرب التي باتت اليوم تضم اكبر كتلة سكانية بعد استقبالها اعداد هائلة من النازحين الى جانب توافر بيئة الاعمال والاستثمار، ما يجعل افتتاح فرع المؤسسة شئ مهم وضروري من اجل توفير الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاسهام في تحفيز التنمية الأقتصادية للمجتمع أضافه الي معالجة إشكالية قضايا المؤمن عليهم في نطاق المحافظة وتسهيل إنجاز معاملاتهم في اسرع وقت وباقل جهد ..

مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء سلطان العرادة ، من أجل افتتاح فرع للمؤسسة العامة للتأمينات النابع عن ادراك عميق للدور الاجتماعي والاقتصادي والتنموي المؤمل على هذا الفرع باعتبار التأمينات احدى مؤسسات التمويل للمشاريع التنموية.

مشددا على اهمية الاسراع في استكمال ما تبقى من تجهيزات فنية ليتم افتتاح الفرع وتدشين عمله خلال الاسابيع المقبلة.