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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الثقافة يطلع على الانشطة الفنية لملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وزير الثقافة مروان دماج ،خلال لقائه، اليوم، بمحافظة مأرب، رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين، على أهم الأنشطة والأعمال الفنية التي قدّموها خلال الفترة الماضية.
وأشاد الوزير دمّاج، بدور الملتقى في إنعاش العمل الفني والثقافي في ظل الركود الذي تسببت به الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية الدستورية عام 2014.. معتبراً ما أنتجه الملتقى خلال عام منذ تأسيسه جهداً جبّاراً في زمن قياسي وظروف استثنائية.
وأكد وزير الثقافة ،على أهمّية العمل الفني والثقافي في صناعة التغيير المجتمعي العام، وحث أعضاء الملتقى على مواصلة وتكثيف جهودهم في إنتاج الأعمال الفنية المتنوعّة..مبدياً استعداد الوزارة التعاون مع الملتقى في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة.
من جانبه، عبّر رئيس ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين طه الرجوي، عن شكره وتقديره لوزير الثقافة على جهوده الداعمة والمساندة لأعمال الملتقى، ونشاطه الدؤوب في خدمة العمل الثقافي والإبداعي في كافة المحافظات.
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