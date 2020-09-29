وزير الإعلام يدعو لموقف عربي موحد ازاء التدخلات الايرانية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الإعلام معمر الارياني بحالة اليقظة والجاهزية العالية للاجهزة الامنية في المملكة‏ العربية السعودية الشقيقة، على خلفية نجاح العملية الامنية التي تكللت بالاعلان عن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، والقبض على عناصرها، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات.



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وجدد وزير الإعلام في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال العدائية الإرهابية المصدرة من النظام الايراني..موضحاً ان هذه الاعمال تعكس اصرار نظام طهران على التدخل السافر في شئون الدول العربية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتؤكد إستمرار هذا النظام الارهابي المضي في سياساته التخريبية واجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.

وعبر الارياني عن تضامن اليمن المطلق واللامحدود مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة محاولات النيل من أمنها واستقرارها، ودعم ووقوف اليمنيين قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الأشقاء بالمملكة في كل الاجراءات التي تتخذها للتصدي للأنشطة الارهابية المصدرة من ايران وحماية أمنها القومي والحفاظ على مصالحها الوطنية.

ودعا الارياني لبلورة موقف عربي واضح وموحد لمواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن التدخلات الايرانية المزعزعة لامن واستقرار دول المنطقة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لمواجهة هذه الانشطة الارهابية التي تشكل تهديداً جدياً وخطيراً وغير مسبوق للأمن والسلم الإقليمي والدولي.