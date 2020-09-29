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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع موسع بتعز يناقش تفعيل أداء صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عقد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، اليوم ،اجتماعاً موسعاً بإدارة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة لمناقشة اوضاع النظافة في المحافظة والاشكالات والصعوبات التي تواجه اعمال النظافة.
وفي الاجتماع اكد الوكيل المخلافي ،على اهمية نظافة شوارع واحياء المدينة بشكل مستمر وبحسب ماتم الاتفاق في مخرجات الاجتماعات السابقة بالقطاعات الخدمية وان يلمس المواطن توفير الخدمات على ارض الواقع..مؤكداً على تفعيل مبدء الثواب والعقاب كضرورة ملحة لمعالجة الاختلالات الادارية والمالية.
ووجه المخلافي بتحصيل وضبط ايرادات الصندوق بحسب ماهو محدد بالقانون وبالشكل المطلوب وضبط المتلاعبين والمخالفين، او العمل على ايجاد متعهد لتحصيل ايرادات الصندوق بمبالغ محددة عبر متعهد تحصيل وبضمانات مالية مدفوعة كما هو حاصل في مكتب الضرائب ليتمكن الصندوق مواجهة تحديات العمل .
واستمع وكيل المحافظة من مدير عام صندوق النظافة والتحسين عبدالله جسار ،الى الصعوبات والعوائق التي تواجه عدم تحصيل ايرادات الصندوق كما هو محدد بالقانون.
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