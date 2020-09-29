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محافظ شبوة يدشن العمل في مشروع الطريق الرابط بين مديريتي نصاب وحطيب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

محافظ شبوة يدشن العمل في مشروع الطريق الرابط بين مديريتي نصاب وحطيب

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ،اليوم ، العمل في المرحلة الاولى من مشروع الطريق الرابط مابين مديريتي نصاب وحطيب والبالغ طولها عشرة كيلو مترات، بتكلفة اجمالية تبلغ مليون وستمائة وخمسة وستين الف دولار، من حصة مبيعات النفط.

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واشاد المحافظ بوتيرة العمل في المشروع الذي يعد من شبكة الطرق الرئيسة في المحافظة..موجهاً وحدة مشاريع الطرق باعداد دراسات واعتماد عشرة كيلو جديدة من الطريق.

 

الى ذلك نوه محافظ شبوة محمد بن عديو ،خلال لقائه بقيادة مديرية حطيب بحضور وكيل المحافظة عبدربه الربيزي،وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي،ومدير عام الادار العامة للشرطة والامن بالمحافظة العميد عوض الدحبول، الاهتمام بمديرية حطيب..مشيداً بالمواقف التاريخية المشهودة لابنائها في مختلف مراحل الدفاع عن الثورة اليمنية والوحدة والشرعية الدستورية.

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