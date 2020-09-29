- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يدشن العمل في مشروع الطريق الرابط بين مديريتي نصاب وحطيب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ،اليوم ، العمل في المرحلة الاولى من مشروع الطريق الرابط مابين مديريتي نصاب وحطيب والبالغ طولها عشرة كيلو مترات، بتكلفة اجمالية تبلغ مليون وستمائة وخمسة وستين الف دولار، من حصة مبيعات النفط.
واشاد المحافظ بوتيرة العمل في المشروع الذي يعد من شبكة الطرق الرئيسة في المحافظة..موجهاً وحدة مشاريع الطرق باعداد دراسات واعتماد عشرة كيلو جديدة من الطريق.
الى ذلك نوه محافظ شبوة محمد بن عديو ،خلال لقائه بقيادة مديرية حطيب بحضور وكيل المحافظة عبدربه الربيزي،وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي،ومدير عام الادار العامة للشرطة والامن بالمحافظة العميد عوض الدحبول، الاهتمام بمديرية حطيب..مشيداً بالمواقف التاريخية المشهودة لابنائها في مختلف مراحل الدفاع عن الثورة اليمنية والوحدة والشرعية الدستورية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شبوة يدشن العمل في مشروع الطريق الرابط بين مديريتي نصاب وحطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.