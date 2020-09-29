شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

لحمدي يناقش آلية تطوير عمل مكافحة المخدرات في مديرية الريدة وقصيعر https://www.elyamnelaraby.com/503804/ خلال 4 سنوات.. 3 مليارات دولار أرباح الحوثي من قطاع الاتصالات https://www.elyamnelaraby.com/503814/ قصف حوثي يتجدد على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503834/ المشتركة تُخمد نيران حوثية استهدفت حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503838/ 70 خرقاً حوثياً في مناطق متفرقة بالحديدة في الـ 12 الساعة الماضية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/503839/ أزمة خانقة في مادة الغاز بإب وأسعار خيالية في السوق السوداء https://www.elyamnelaraby.com/503845/ مصرع نحو 15 حوثيًا بمواجهات مع الجيش في "المخدرة" غرب مأرب https://www.elyamnelaraby.com/503873/ مقتل مواطن وزوجته وإصابة أطفاله برصاص مسلح في إب https://www.elyamnelaraby.com/503875/ اللواء بن بريك يناقش "جروب فور" عدداً من الاجراءات المتعلقة بتطبيع الحياة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/503877/ الرئيس عبدربه منصور هادي ينعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح https://www.elyamnelaraby.com/503893/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.