شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن منقبة كويتية تحدث ضجة واسعة قامت بخلع النقاب ثم خلعت ملابسها لتتعرى على الساحل كي تسمى بحورية البحر...شاهد الصور. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحدثت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، ضجّة واسعة بما فعلته في صورتها التي نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، حيث جاءت إطلالة فاطمة المؤمن بـ”لوك” صيفي وكانت على البحر وتتواجد في إحدى اليخوت.

ونشرت المؤمن صورة أخرى عندما قفزت في البحر فظهرت بالمايوه لكنها قامت بتظليلها، وعندما تعرضت للانتقادات حذفتها إلا أن المتابعين استطاعوا أن يحتفظوا بالصورة وقاموا بتداولها.

ومع إعادة تداول تلك الصورة عادت الانتقادات إليها مؤكدين أنها لم تكن تحتاج لهذا التظليل خاصة وأنها كانت تظهر بإطلالات جريئة سابقا.

وتداول العديد من المتابعين سعر تكلفة الفستان الصيفي الذي ظهرت به في تلك الإطلالة، حيث بلغت قيمة الفستان 155 دولارا.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. عاجل : بعد ساعات من وفاة أمير الكويت.. الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على مياه الخليج بسلاح ليزري فتاك وعشرات الطائرات المسيرة تتوجه الى المنطقة البحرية الثالثة

. فضيحة جديدة هزت ارجاء السعودية فتاة تبلغ من العمر 20 عاما تعلن انها ثنائية الجنس والمفاجأة في هذا الفيديو الذي نشرته...شاهد.

. عاجل : وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ظهر اليوم في أمريكا وعندما تم نقل جثمانه الى بلاده حدثت مفاجأه لم تخطر على بال أحد...تفاصيل

. مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد

. فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc.. المذيع "جورج قرداحي" لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحدثت المفاجأة على المسرح .. شاهد الفيديو

. لأول مرة.. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تصدم الشارع السعودي باعترافات جنسية وتنشر فضيحتها التي لم يتخيلها أحد.. شاهد الصور

Advertisements

. هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور)

. تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد

. هيفاء وهبي تنشر مقطع صادم لزوجها وهو يخونها مع صديقتها الإعلامية المقربة منها.. شاهد

. مفاجئة غير متوقعة تشعل الشارع السعودي.. لن تصدقو ماذا كان يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 30 عام .. شاهدو هذا الفيديو النادر الذي تم تسريبه اليوم

. أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو)

. أفعى عملاقة تلتهم 5 أطفال بطريقة مروعة .. ولكن عندما ابتلعت نصف الطفل الأخير حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو قاسي ومرعب )

. تناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وقل وداعا لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية ..سعره رخيص جدا ومتوفر في كل منزل ، ومفعوله سحري ..شاهد

. المملكة تتخذ قرار طارئ بحق هذة المذيعة الحسناء وتعاقبها بقسوة بعد وقوعها بفضيحة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد من هي المذيعة وماهو العمل الصادم الذي قامت به)

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------