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صنعاء - ياسمين الخيامي - بطريقة جهنمية.. يمني يستعيد جنبيته المسروقة من "فيس بوك" بعد يومين من سرقتها في صنعاء

استعاد أحد المواطنين اليمنيين جنبيته "الخنجر الخاص" المقدر ثمنها بأكثر من مليونين ريال من "فيس بوك" بعد يومين فقط من سرقتها عليه أثناء تسوقه في سوق شميلة بصنعاء. وكشفت مصادر مطلعة أن أحد اللصوص المنتمي إلى إحدى قرى محافظة صنعاء قام بسرقة الجنبية الخاصة بالمواطن علي .ع .س أثناء تسوقه في سوق شميلة بعد أن سحبها من غمده بسرعة فائقة والفرار بها وعجز علي عن القبض على السارق. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: خلافات أسرية تقود شابًا لقتل والده وزوجته وإحراق جثتيهما صياد يعثر على سيدة مفقودة منذ عامين تطفو في البحر والأخيرة تبكي " فيديو " اليكم .. فوائد تناول منقوع لبان الذكر على معدة فارغة محكمة سعودية ترفض دعوة قضائية ضد مغترب الرئيس هادي يفاجيء ملوك وامراء وكل الحكام العرب ويطلق هذا اللقب على امير الكويت بعد رحيله السعودية تطالب الحكومة الشرعية بمغادرة الرياض والعودة الى اليمن تحذير هام من جوجل: احذف هذه التطبيقات فوراً من هاتفك الأندرويد لهذه الأسباب صاحب محل يفاجيء سعودية بهدية غير متوقعة..شاهد ماهي الهدية وكيف كانت ردة فعلها( فيديو ) مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللوز يومياً عاجل..الاعلان عن تمرد داخلي في المملكة داخل اروقة القصر الملكي مذيعة يمنية حسناء وشجاعة على قناة ”العربية تفحم مسؤول عسكري رفيع ..الا تشعر بالخجل بعد 6 سنوات من الفشل Advertisements مشروب طبيعي يحارب الزهايمر ويمنع الشيخوخة... تعرف عليه وعلى طريقة تحضيره زوج عربي يقتل زوجته بطريقة مروعة وبسلاح لا يخطر على البال عاجل ...اول تعليق من الحكومة الشرعية على وفاة أمير دولة الكويت إصابة سياسي كبير بسكتة دماغية على الهواء مباشرة وردة فعل غير طبيعية من المذيعة ( فيديو ) هل تذكرون الحسناء اليمنية التي طردتها قطر من أراضيها..شاهد ماذا فعلت واثارت غضب كل اليمنيين ( 2 صور) عروسة حسناء يغمي عليها في حفل زفافها وتصاب بهذا المرض الخطير ( 3 صور) الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يحسنم الجدل ويكشف حقيقة وفاة امير دولة الكويت ، ورئيس مجلس الامة يدعوا له بهذا الدعاء السفارة الأمريكية في السعودية تفاجيء كل النساء السعوديات بهذا الاعلان الرسمي زوجة عربية لاتزل عذراء بعد 12 عاما من الزواج..وشاهد في المحكمة يفجر مفاجأة ادهشت الجميع هادي يقبل بالتنحي عن الرئاسة بعد ضغوط اميركية ويشترط أن لا تكون هذه الشخصية بديلا عنه شاهد بالفيديو.. شاب يتزوج مسنة ثمانينية: الحب لا يعرف أي فارق في العمر وأشارت المصادر بأن السارق غادر المكان بسرعة متجها غرب سوق شميلة المركزي تجاه جامع الخير ومستخدما الخنجر في يده يلوح به يمينا وشمالا لمنع الاقتراب منه أو القبض عليه. واوضحت بأن الضحية علي غادر السوق وهو في حالة غضب شديد بعد فقدانه جنبيته الثمينة. وأضافت بأن الضحية علي تفاجئ بعد يومين فقط بأن جنبيته معروضة على صفخة مخصص لبيع الجنابي الثمينة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وبينت انه تم التواصل مع السارق والذي عرض رقم هاتفه لبيع الجنبية على أساس أن هناك شخص يريد شراء الجنبية لكنه فوجئ بأن المشتري هو مالكها الأصلي وتم القبض على السارق مباشرة وتم استعادة الجنبية. وأشارت الى أن السارق تعرض لضرب مبرح لكن الشرطة تدخلت وقامت بالقبض على السارق. وأكدت بأن قسم الشرطة أطلق سراح السارق بعد مغادرة المالك للقسم وهو ما يثبت عن علاقة وثيقة بين رجال الشرطة وعصابات النشل والسرقة. وانتشرت عصابات السرقة بشكل كبير في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وتنوعت تخصصاتها في جميع المجالات فمنها عصابات سرق الجنابي وهناك عصابات سرقة السيارات وأخرى متخصصة لنشل النساء ولسرق الدراجات النارية وهناك العشرات من عصابات الاختلاس كما ان هذه العصابات أصبح لها فروع في أكثر من محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين ويتواجد لهم ضباط في أقسام الشرطة والبحث الجنائي لإطلاق سراحهم مقابل إعطائهم حصة من مردود هذه المسروقات.

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