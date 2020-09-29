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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يفاجيء ملوك وامراء وكل الحكام العرب ويطلق هذا اللقب على امير الكويت بعد رحيله

وصف فخامة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور أمير الكويت الراحل بأنه أمير الانسانية ومن الرجال الحكماء .

نوعى فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال بيان النعي الصادر عن رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

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وأكد بيان النعي أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد زعيمًا عظيمًا من طراز فريد كانت بصماته بارزة فى نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية.. منوهاً بجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائماً على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه.

وأشار البيان إلى الأدوار العظيمة للفقيد رحمه الله في دعم اليمن في مختلف المجالات والظروف وخاصة خلال الأزمة الإنسانية الحالية، وجهوده في سبيل تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلايبة.

مثمنا مواقف امير الكويت الاخوية الصادقة الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف في السراء والضراء مشيراً الى ما قدمته الكويت لليمن في ظل قيادة اميرها الراحل وكل افراد الاسرة الحاكمة لليمن من منطلق عروبي اخوي وانساني نبيل.

وعبر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، من خلال بيان النعي بأسم رئاسة الجمهورية وحكومة وشعب اليمن الى الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق بوفاة امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح امير الإنسانية الراحل عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

