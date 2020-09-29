رئيس مجلس النواب يعزي نظيره الكويتي في وفاة أمير دولة الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم برقية عزاء ومواساة الى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم واعضاء مجلس الأمة بوفاة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



جاء فيها:

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بقلوبٍ حزينة داهمنا الخطب الجلل لوفاة القائد والحكيم والمرجعية العربية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت فهزَ الخطبُ كياننا وألجمت المصيبة لساننا وشعرنا بعظم الخسارة وجسامتها ليس على شعب الكويت الشقيق ولكن على الامة العربية والإسلامية جمعا وعلينا في اليمن بشكل خاص فقلد كان الأمير الراحل معنا في كل الخطوب ولحظات الأمل والألم حمل هم اليمن منذ عام 1962م عندما زار صنعاء مهنئاً بقيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر وكان واحداً من الرجال الذين بذلوا الجهود لتحقيق الوحدة اليمنية وإنهاء الصراعات في جميع مراحلها وتحقيق التنمية والتطور في اليمن وحتى هذه اللحظة الحزينة التي يغادرنا فيها بذل الجهود والمساعي والايادي البيضاء لإنقاذ اليمن من جميع محنه والعبور به من ساحات الصراع والآلام الى واحة السلام والامن والاستقرار والتنمية والتطور ويشهدُ على ذلك حضوره الى صنعاء اثناء مراحل الصدام بين الشطرين وعمله الفاعل في لقاء الكويت بين القائدين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل رحمهم الله والذي تمخض عنه وثيقة قيام الوحدة اليمنية.

انني لأعبر لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس النواب اليمني عن الحزن العميق وجسامة المأساة وأعزيكم وشعبكم الكريم والعزاء موصول للأسرة الكريمة أسرة آل الصباح وفي الوقت نفسه نعزي شعبنا اليمني بخسارته اخاً باراً كان معه في كل اللحظات وعمل من اجله دون كلل او ملل في مختلف المجالات ونعزي الامة العربية التي فقدت آخر الحكماء العمالقة والقادة العظام والسياسي المحنك الذي عرفته المحافل السياسية العربية والدولية طيلة مسيرة حياته وبرلمانياً مخضرماً عرفته المنابر البرلمانية لعقود طويلة من عمله بالحكومة المرتبط بعضوية البرلمان.

سائلين المولى جل شأنه ان يتغمده بواسع رحمة وان يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعوان.