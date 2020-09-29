الرئيس عبدربه منصور هادي ينعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.



وقال بيان النعي الصادر عن رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

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وأكد بيان النعي أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد زعيمًا عظيمًا من طراز فريد كانت بصماته بارزة فى نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية.. منوهاً بجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائماً على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه.

وأشار البيان إلى الأدوار العظيمة للفقيد رحمه الله في دعم اليمن في مختلف المجالات والظروف وخاصة خلال الأزمة الإنسانية الحالية، وجهوده في سبيل تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلايبة.

مثمنا مواقف امير الكويت الاخوية الصادقة الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف في السراء والضراء مشيراً الى ما قدمته الكويت لليمن في ظل قيادة اميرها الراحل وكل افراد الاسرة الحاكمة لليمن من منطلق عروبي اخوي وانساني نبيل.

وعبر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، من خلال بيان النعي بأسم رئاسة الجمهورية وحكومة وشعب اليمن الى الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق بوفاة امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح امير الإنسانية الراحل عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.