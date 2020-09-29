نائب الرئيس يعزي في وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى أخيه ولي عهد دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة أمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد حياة زاخرة بالعطاء.

Advertisements وجاء في البرقية: ببالغ الأسى والحزن بلغنا نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها بعد عطاءات جمّة لشعبه وأمته والعالم، اتسم فيها بالحكمة والحنكة الدبلوماسية. والقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني إذ يشاطرون سموكم والشعب الكويتي الشقيق الحزن بهذا المصاب الجلل؛ ليعبرون عن تقديرهم البالغ لبصمات الفقيد النبيلة تجاه اليمن واليمنيين وفي شتى المجالات، ومواقفه الخالدة وحرصه على تحقيق السلام في بلادنا، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عما قدمه لشعبه وأمته خير الجزاء، وأن يلهم أهله والأسرة المالكة الكريمة والشعب الكويتي الشقيقة والأمة العربية والاسلامية الصبر والسلوان.

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