- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتوجهات الروسية خلال ترأس موسكو لمجلس الأمن بداية الشهر القادم والتطورات السياسية على الساحة اليمنية.
وجدد الوزير الحضرمي، حرص الحكومة على السلام المرتكز على المرجيعات الاساسية الثلاث واستمرار تعاملها بكل ايجابية مع مقترحات المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث..مشدداً ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات احلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.
من جانبه، اكد السفير الروسي، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي..معبراً عن تمنياته في إحلال الامن والاستقرار والسلام في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.