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وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتوجهات الروسية خلال ترأس موسكو لمجلس الأمن بداية الشهر القادم والتطورات السياسية على الساحة اليمنية.

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وجدد الوزير الحضرمي، حرص الحكومة على السلام المرتكز على المرجيعات الاساسية الثلاث واستمرار تعاملها بكل ايجابية مع مقترحات المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث..مشدداً ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات احلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

 

من جانبه، اكد السفير الروسي، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي..معبراً عن تمنياته في إحلال الامن والاستقرار والسلام في اليمن.

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