محافظ الحديدة يناقش مع الصليب الأحمر التدخلات الإنسانية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ الحديدة رئيس المجلس المحلي الدكتور الحسن طاهر، اليوم، مع مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة المؤقتة عدن عبدي إسماعيل عيسى، ومدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب تعز عمر خان، الاحتياجات الإنسانية في المحافظة.



وفي الاجتماع الذي عقد في ديوان عام المحافظة المؤقت بمديرية الخوخة، ثمن المحافظ جهود الصليب الأحمر، لافتا الى أهمية بذل المزيد من الجهود لتغطية احتياجات ومتطلبات المواطنين في المديريات المحررة.

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وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات في سبيل اتمام المشاريع الإنسانية والصحية في المحافظة.

واقر اللقاء دعم الجانب الصحي في مديرية حيس بصورة عاجلة وتقديم الخدمات الطارئة للمواطنين والنازحين في المديرية كونها من اكثر المديريات تضرراً من جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه، اكد وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على توفير المشاريع الإنسانية والصحية للمحافظة.