شكرا لقرائتكم خبر عن حداد في الأردن 40 يوما على وفاة أمير الكويت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، الحداد على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لمدة 40 يوم.
وكان الديوان الأميري الكويتي نعى منذ قليل وفاة الأمير صباح الأحمد بكلمات مؤثرة؛ فيما توالت رسائل المواساة والنعي من قبل الدول العربية وعلى رأسها المملكة ومصر والإمارات والأردن.
ومن المتوقع أن يتولى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حكم الكويت، ولم يتم الإعلان حتى الأن عن أمر تولي الحكم.
وفي السياق ذاته أعلنت البحرين الحداد على الأمير صباح الأحمد، وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.
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