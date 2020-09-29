شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مجلس وزراء الكويت يعلن الشيخ نواف الجابر الصباح أميرًا للبلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن مجلس الوزراء الكويتى، منذ قليل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرًا لدولة الكويت.

وفى بيانه الذى أعقب اجتماعًا طرئًا واستئنائيًا، اليوم الثلاثاء، أوضح مجلس الوزراء الكويتى أن الشيخ صباح الأحمد الصباح توفى بالولايات المتحدة فى تمام الرابعة بعد ظهر اليوم، بتوقيت الكويت.

ونعى بيان المجلس أمير الكويت، مؤكدًا أنه كان رحمه الله داعمًا للقضايا العربية والإسلامية، وأسس مدرسة للعمل السياسى، وقال البيان: "ننعى للشعب والأمتين العربية والإسلامية أمير الكويت".