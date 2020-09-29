شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة جديدة هزت ارجاء السعودية فتاة تبلغ من العمر 20 عاما تعلن انها ثنائية الجنس والمفاجأة في هذا الفيديو الذي نشرته...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�شفت الناشطة السعودية رهف القنون عن ميولها الجنسية، حيث أعلنت أنها “ثنائية الجنس” وتميل للنساء كما تميل للرجال، مثيرة بذلك جدلا كبيرا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار ردها على أسئلة الجمهور، سألتها إحدى المتابعات: “هل أنت ثنائية الجنس؟ أنا احترمك إذا كنت محافظة أنا أحبك أنت ملهمتي”، لترد رهف: “نعم.. أنا مزدوجة التوجه الجنسي، وأحبك أيضًا”.

وأضافت القنون في ردها على أسئلة المتابعين أن عمرها الحقيقي 20 عاما، موجهة الشكر للمتابعين، قائلة: “شكرًا جزيلًا لكم! أرسل لك الكثير من الحب والسلام”.

وأشارت القنون إلى أنها كانت لا ترغب في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: “أنا ممتنة للتغيرات ولرهف الجديدة.. مسالمة وأتمنى السلام للكل”.

وكانت الشابة السعودية اللاجئة في كندا، قد فاجأت متابعيها على موقع “تويتر” بصورة جريئة. ونشرت، صورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت: “أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة”.