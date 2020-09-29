شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد يصدر قرارات جديدة بعد وفاة الأمير يومنا هذا والشارع الكويتي يهيج غضبا من هذه القرارات...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�ال الشيخ نواف الأحمد القائم بأعمال النائب للأمير انه سيتم اتخاذ قرارات ملكية صباح الغد خوفا من اي اعمال شغب قد تحدث.

كما صرح انه سيتم الإعلان عن ولي العهد في تلفزيون الكويت الرسمي وعلى ابناء الشعب الحفاظ على الممتلكات العامة منوها ان الدولة ما زالت بقوتها وانها ستضرب بيد من حديد لأي شخص تسول له نفسه اثارة اعمال شغب داخل دولة الكويت.

وعبر عن اسفه وتعازيه للشعب الكويتي في الداخل والخارج بهذا المصاب الجلل.

واكد ان كل شيء سيكون للأفضل بمساعدة الشعب والتزامهم الهدوء وتقبل امر الله وعدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.