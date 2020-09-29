شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ...اول تعليق من الحكومة الشرعية على وفاة أمير دولة الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...اول تعليق من الحكومة الشرعية على وفاة أمير دولة الكويت

نشر مستشار الرئيس اليمني وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي تغريدات على صفحتة الشخصية بتويتر معبراً فيها عن حزنه الشديد . وقال أن أمير دولة الكويت ‏رحم الله صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، الرجل الحكيم المحب لوطنه وشعبه وأمته والإنسانية ، وأسكنه فسيح جناته .وعظم الله أجر الكويت والأمة وجزاه الله الف خير .

وسيبقى الشعب اليمني يحتفظ له بأجمل المواقف والصفات والنبل والأخوة والانسانية .

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

صاحب محل يفاجيء سعودية بهدية غير متوقعة..شاهد ماهي الهدية وكيف كانت ردة فعلها( فيديو )

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللوز يومياً

عاجل..الاعلان عن تمرد داخلي في المملكة داخل اروقة القصر الملكي

مذيعة يمنية حسناء وشجاعة على قناة ”العربية تفحم مسؤول عسكري رفيع ..الا تشعر بالخجل بعد 6 سنوات من الفشل

مشروب طبيعي يحارب الزهايمر ويمنع الشيخوخة... تعرف عليه وعلى طريقة تحضيره

زوج عربي يقتل زوجته بطريقة مروعة وبسلاح لا يخطر على البال

عاجل ...اول تعليق من الحكومة الشرعية على وفاة أمير دولة الكويت

Advertisements

إصابة سياسي كبير بسكتة دماغية على الهواء مباشرة وردة فعل غير طبيعية من المذيعة ( فيديو )

هل تذكرون الحسناء اليمنية التي طردتها قطر من أراضيها..شاهد ماذا فعلت واثارت غضب كل اليمنيين ( 2 صور)

عروسة حسناء يغمي عليها في حفل زفافها وتصاب بهذا المرض الخطير ( 3 صور)

الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يحسنم الجدل ويكشف حقيقة وفاة امير دولة الكويت ، ورئيس مجلس الامة يدعوا له بهذا الدعاء

السفارة الأمريكية في السعودية تفاجيء كل النساء السعوديات بهذا الاعلان الرسمي

زوجة عربية لاتزل عذراء بعد 12 عاما من الزواج..وشاهد في المحكمة يفجر مفاجأة ادهشت الجميع

هادي يقبل بالتنحي عن الرئاسة بعد ضغوط اميركية ويشترط أن لا تكون هذه الشخصية بديلا عنه

شاهد بالفيديو.. شاب يتزوج مسنة ثمانينية: الحب لا يعرف أي فارق في العمر

قيادي جنوبي يمتدح علي عبد الله صالح ويوجه صفعة مدوية لكل القيادات الجنوبية

شاهد المفعول السحري المدهش لهذه المادة اثناء طهي الدجاج او اللحم

وذكر المخلافي الذي كان رئيساً للوفد الحكومي للشرعية اليمنية في مشاورات الكويت حينها ان الأمير في محادثات الكويت كان الأمير الراحل شديد الحرص على أن تنجح المحادثات وأن يعود السلام الى اليمن وبذل اقصى جهد من أجل ذلك والتقى بالوفدين غير مرة ولايمكن أن أنسى كلماته وحكمته ولا تألمه عندما فشلت المحادثات، في كل كلمه كان يبدي الحرص على اليمن وعلى السلام رحم الله أمير الإنسانية .