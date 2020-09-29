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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الحسناء اليمنية التي طردتها قطر من أراضيها..شاهد ماذا فعلت واثارت غضب كل اليمنيين ( 2 صور)

أثارت الشابة اليمنية التي تم ترحيلها من قطر الى جيبوتي وحصلت على لجوء في كندا " حياة الريامي" جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جديدة لها .

وظهرت الريامي في صور جريئة قامت بنشرها على صفحتها بموقع تويتر ببطن مكشوف وهو ما أثار سخط يمني ضدها . وقال ناشطون إن الريامي أصبحت تسير على خطى السعودية الهاربة "رهف القنون" التي هربت من السعودية إلى كندا . ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: صاحب محل يفاجيء سعودية بهدية غير متوقعة..شاهد ماهي الهدية وكيف كانت ردة فعلها( فيديو ) مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللوز يومياً عاجل..الاعلان عن تمرد داخلي في المملكة داخل اروقة القصر الملكي مذيعة يمنية حسناء وشجاعة على قناة ”العربية تفحم مسؤول عسكري رفيع ..الا تشعر بالخجل بعد 6 سنوات من الفشل مشروب طبيعي يحارب الزهايمر ويمنع الشيخوخة... تعرف عليه وعلى طريقة تحضيره زوج عربي يقتل زوجته بطريقة مروعة وبسلاح لا يخطر على البال عاجل ...اول تعليق من الحكومة الشرعية على وفاة أمير دولة الكويت إصابة سياسي كبير بسكتة دماغية على الهواء مباشرة وردة فعل غير طبيعية من المذيعة ( فيديو ) هل تذكرون الحسناء اليمنية التي طردتها قطر من أراضيها..شاهد ماذا فعلت واثارت غضب كل اليمنيين ( 2 صور) Advertisements عروسة حسناء يغمي عليها في حفل زفافها وتصاب بهذا المرض الخطير ( 3 صور) الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يحسنم الجدل ويكشف حقيقة وفاة امير دولة الكويت ، ورئيس مجلس الامة يدعوا له بهذا الدعاء السفارة الأمريكية في السعودية تفاجيء كل النساء السعوديات بهذا الاعلان الرسمي زوجة عربية لاتزل عذراء بعد 12 عاما من الزواج..وشاهد في المحكمة يفجر مفاجأة ادهشت الجميع هادي يقبل بالتنحي عن الرئاسة بعد ضغوط اميركية ويشترط أن لا تكون هذه الشخصية بديلا عنه شاهد بالفيديو.. شاب يتزوج مسنة ثمانينية: الحب لا يعرف أي فارق في العمر قيادي جنوبي يمتدح علي عبد الله صالح ويوجه صفعة مدوية لكل القيادات الجنوبية شاهد المفعول السحري المدهش لهذه المادة اثناء طهي الدجاج او اللحم وحذر ناشطون من قيام بعض الجهات التي سموها بالمعادية من استغلال الفتيات في مشاريعهم الهادمة للمجتمع اليمني حسب وصفهم . يذكر أن حياة الريامي هي فتاه يمنيه أثارت جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيام سلطات قطر بترحيلها الى جيبوتي مع طفلها قبل أن تحصل على لجوء في كندا وتبدأ معه حياة جديدة.

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