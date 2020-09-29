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صنعاء - ياسمين الخيامي - الوزير الجبواني يفاجيء الجميع ويشيد برجولة وشهامة رئيس المجلس الانتقالي

امتدح الوزير السابق في الحكومة الشرعية صالح الجبواني الجنوبي الشيخ علي محسن السليماني رئيس المجلس الانتقالي في شبوة سابقا ورئيس دائرة الفكر والإرشاد في المجلس حاليا.



واثنى الوزير الجبواني في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" بالدور الكبير الذي يقدمه الشيخ السليماني قائلا : هذا الرجل هو الوجه الأبهج والأجمل والذي دوماً نطمئن له وأن الحال بين أبناء شبوه لن يكون إلا برداً وسلاماً إذا ما كانت قيادة الإنتقالي في يده.



وأضاف: أرجو من إنتقاليي شبوه أن يتعلموا منه وأن لا يكونوا كتبجيه مع فلان أو علان من قيادات المجلس المناطقي العنصري.

واختتم الجبواني تغريديته قائلا : أتمنى لك السلامة يابن محسن وشبوه تحتاجك معارضاً أو مسئولا .. سلامات.



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