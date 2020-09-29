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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيعة يمنية حسناء وشجاعة على قناة ”العربية تفحم مسؤول عسكري رفيع ..الا تشعر بالخجل بعد 6 سنوات من الفشل

افحمت المذيعة اليمنية "أسماء راجح" مسؤول عسكري رفيع من على قناة "العربية الحدث". وقالت للخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع بالحكومة اليمنية المعترف بها، العميد يحيى أبو حاتم، حين طالب بحماس عودة الحرب في الحديدة، ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: صاحب محل يفاجيء سعودية بهدية غير متوقعة..شاهد ماهي الهدية وكيف كانت ردة فعلها( فيديو ) مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللوز يومياً عاجل..الاعلان عن تمرد داخلي في المملكة داخل اروقة القصر الملكي مذيعة يمنية حسناء وشجاعة على قناة ”العربية تفحم مسؤول عسكري رفيع ..الا تشعر بالخجل بعد 6 سنوات من الفشل مشروب طبيعي يحارب الزهايمر ويمنع الشيخوخة... تعرف عليه وعلى طريقة تحضيره زوج عربي يقتل زوجته بطريقة مروعة وبسلاح لا يخطر على البال عاجل ...اول تعليق من الحكومة الشرعية على وفاة أمير دولة الكويت إصابة سياسي كبير بسكتة دماغية على الهواء مباشرة وردة فعل غير طبيعية من المذيعة ( فيديو ) Advertisements هل تذكرون الحسناء اليمنية التي طردتها قطر من أراضيها..شاهد ماذا فعلت واثارت غضب كل اليمنيين ( 2 صور) عروسة حسناء يغمي عليها في حفل زفافها وتصاب بهذا المرض الخطير ( 3 صور) الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يحسنم الجدل ويكشف حقيقة وفاة امير دولة الكويت ، ورئيس مجلس الامة يدعوا له بهذا الدعاء السفارة الأمريكية في السعودية تفاجيء كل النساء السعوديات بهذا الاعلان الرسمي زوجة عربية لاتزل عذراء بعد 12 عاما من الزواج..وشاهد في المحكمة يفجر مفاجأة ادهشت الجميع هادي يقبل بالتنحي عن الرئاسة بعد ضغوط اميركية ويشترط أن لا تكون هذه الشخصية بديلا عنه شاهد بالفيديو.. شاب يتزوج مسنة ثمانينية: الحب لا يعرف أي فارق في العمر قيادي جنوبي يمتدح علي عبد الله صالح ويوجه صفعة مدوية لكل القيادات الجنوبية شاهد المفعول السحري المدهش لهذه المادة اثناء طهي الدجاج او اللحم بوّجل: الآ تخجل؟! ست سنوات من الحرب المدمرة ماذا فعلتم بها للوطن؟! جاء ذلك، خلال تقديمها لبرنامج عن ضحايا اليمن خلال سنوات عجاف من الحرب، كانت تذرف وجعًا بحرقة اليمني الطيب من قلبها الريفي على أطفال الوطن. وأثارت المذيعة اليمنية أسماء راجح، اعجاب مئات النشطاء اليمنيين في موقف عكس كل يوم شكلًا راقيًا محترمًا أصيلاً عن المرأة اليمنية ونضجها أمام الأضواء.

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