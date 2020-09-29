حضرموت.. تواصل الاحتجاجات في المكلا تنديدًا بتردي الخدمات

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، احتجاجا على تردي الخدمات وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء.



وقالت مصادر محلية، إن العشرات من المحتجين أغلقوا معظم الشوارع الرئيسية وأضرموا النيران في إطارات السيارات، لتعطيل حركة المرور، كما أغلقوا المحال التجارية وأماكن التسوق بمدينة المكلا.



وردد المحتجون هتافات تندد بقمع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاحتجاجاتهم، وتطالب بتحسين الخدمات العامة في المدينة، التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.



وتدخل الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الثالث على التوالي، في ظل استمرار المعاناة وعدم استجابة السلطات لدعوات الأهالي.



والأربعاء، هدّد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، ما لم تستجب الحكومة اليمنية لمطالب حقوقية يتعلق معظمها بجوانب الخدمات الأساسية، قبل أن يغادر إلى الرياضة للقاء مسؤولي الدولة.

