حضرموت.. تواصل الاحتجاجات في المكلا تنديدًا بتردي الخدمات
حضرموت: يمن شباب نت
الثلاثاء, 29 سبتمبر, 2020 - 12:12 مساءً
[ الاحتجاجات مستمرة منذ أيام ]
تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، احتجاجا على تردي الخدمات وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء.
وقالت مصادر محلية، إن العشرات من المحتجين أغلقوا معظم الشوارع الرئيسية وأضرموا النيران في إطارات السيارات، لتعطيل حركة المرور، كما أغلقوا المحال التجارية وأماكن التسوق بمدينة المكلا.
وردد المحتجون هتافات تندد بقمع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاحتجاجاتهم، وتطالب بتحسين الخدمات العامة في المدينة، التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.
وتدخل الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الثالث على التوالي، في ظل استمرار المعاناة وعدم استجابة السلطات لدعوات الأهالي.
والأربعاء، هدّد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، ما لم تستجب الحكومة اليمنية لمطالب حقوقية يتعلق معظمها بجوانب الخدمات الأساسية، قبل أن يغادر إلى الرياضة للقاء مسؤولي الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. تواصل الاحتجاجات في المكلا تنديدًا بتردي الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.