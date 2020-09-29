شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: تدشين رحلات عبر شركة طيران مصرية بمطار عدن خلال ايام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفادت المصادر أن إحدى شركات الطيران المصري (طيران الاسكندرية) ستبدأ تدشين رحلاتها بين القاهرة - عدن - سيئون - القاهرة خلال الأيام القادمة.
المصادر أكدت أن بداية شهر أكتوبر/ القادم ستبدأ أول الرحلات، وسيكون ذلك بحسب مصادر إعلامية بمعدل رحلة يومية إلى العاصمة عدن ورحلتين إلى مطار سيئون.
ولم يتضح حتى الآن شكل الاتفاق الذي تم بين الحكومة اليمنية وطيران الاسكندرية، وكيف تم السماح بذلك بعد أن ظلت "اليمنية" محتكرة الأجواء طوال الأعوام الماضية بسبب الحرب الدائرة في اليمن.
وتعتبر شركة الإسكندرية للطيران من الشركات التي تأسست حديثا وبدأت عملها في العام 2007 وتملك أسطولا جويا متواضعا، بحسب التقارير.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين اليمنيين كانوا قد أبدوا استياءهم من خدمات طيران اليمنية خلال ال6 الأعوام الماضية بسبب ظروف الحرب وقرارات التحالف.
بالإضافة إلى ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار التذاكر، والذي يعده الكثير من المراقبين الأغلى بين شركة طيران العالم. ناهيك عن مشاكل التأخير في المواعيد من وقت لآخر سواء قبل جائحة كورونا أو بعدها.
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