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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء بن بريك يناقش "جروب فور" عدداً من الاجراءات المتعلقة بتطبيع الحياة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم في مقر الجمعية، عبدالله مبارك الهجري ، المدير الإقليمي لشركة جروب فور.
وناقش اللقاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الحياة المدنية لطبيعتها في العاصمة عدن وإنهاء جميع المظاهر المخلة والمسلحة التي طفت على السطح مؤخراً وبالذات بعد العام 2011م وحتى يومنا هذا، جراء الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة بعد تلك الفترة، وذلك من خلال وضع عمل دراسة أمنية شاملة لمدينة عدن وضواحيها من أجل مراقبة حركة الداخلين والخارجين من وإلى العاصمة عدن، وكذا تسهيل حركة المرور والحفاظ على المتنزهات العامة من العبث بها واستقطاعها كممتلكات خاصة لصالح بعض المتنفذين والخارجين عن القانون، إلى جانب حراسة المنشآت الخاصة.
من جانبه شكر الأخ عبدالله الهجري، اللواء بن بريك، على حسن الاستقبال، وتفاعله مع كل القضايا والمشكلات التي طرحت أمامه لمناقشتها، وكذا استجابته السريعة في تذليل الصعاب أمام عمل الشركة للنهوض بالوضع العام للعاصمة عدن والخروج بها من أزمتها الخانقة التي دخلت فيها مؤخراً.
حضر اللقاء، المهندس مجد حسن الحمامي، مدير العلاقات العامة لشركة "جروب فور" فرع عدن
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