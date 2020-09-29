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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع نحو 15 حوثيًا بمواجهات مع الجيش في "المخدرة" غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مأرب - الخليج 365
لقي، نحو 15 من عناصر مليشيا الحوثي، مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش المسنود برجال القبائل، في محافظة مأرب (شرق اليمن).
ونقل مركز سبأ الإعلامي عن مصدر عسكري قوله، إن "أكثر من 15 حوثيًا لقوا مصرعهم، في جبهة المخدرة غربي مأرب، في المواجهات التي اندلعت خلال الساعات الماضية".
وأضاف المصدر، أن معارك عنيفة شهدتها مديرية العبدية بمحافظة مأرب، حيث لقي عدد من عناصر المليشيا مصرعهم خلال المواجهات العنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الانقلابية.
وأشار المصدر إلى مدفعية الجيش الوطني استهدفت طقمين تابعين لمليشيا الحوثي، ومصرع كل من فيهما، بجبهة نهم، شرقي صنعاء.
وأفاد "أن قوات الجيش الوطني والمقاومة قضت على وحدة استطلاع حوثية، حاولت التسلل لرصد تحركات قوات الجيش بصلب جبهة نهم".
وذكر أن "اشتباكات عنيفة دارت بالأسلحة الثقيلة بنجد المجمعة جنوبي محافظة مأرب".
وتدور معارك مستمرة في عدد من جبهات القتال المحيطة بمحافظة مأرب منذ أشهر، حيث تحاول ميلشيات الحوثي تحقيق اختراق في مناطق سيطرة الحكومة، لكن ذلك كبدها مئات القتلى والجرحى
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