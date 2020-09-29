شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. تركيا تتدخل وتوجه أول ضربة عسكرية للجيش الأرميني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تدخل مسلح وجهت تركيا أول ضربة عسكرية نوعية للجيش الأرميني، وذلك في الصراع القائم مع أذربيجان، وذلك بإسقاط مقاتلة حربية لها وفق ما أعلنت أرمينيا.

وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، بأن مقاتلة "إف-16" تركية أسقطت طائرة "سو-25" أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.

وأضافت الوزارة: أن "المقاتلة التركية أقلعت من مطار غانجا في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسنادًا جويًا لضربات الجيش الأذربيجاني لمواقع أرمنية بالقرب من مدينة فاردينس".

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وأشارت "الدفاع الأرمينية"، إلى أن "إف-16" التركية أسقطت الطائرة الأرمنية في أجواء أرمينيا، فيما لم تعلق السلطات في أذربيجان أو تركيا على هذه التقارير.

وحول هذه المعارك والتطورات الحاصلة، أكد العقيد المتقاعد والخبير الأمني أونال أتاباي، أن أذربيجان استولت على طريق الإمدادات اللوجستية في ناغورني – قره باغ المحتلة وحاصرت جيش الاحتلال الأرميني هناك.

وأكد "أتاباي" أن هذا التحرك السريع مخطط له من قبل الجيش الأذربيجاني منذ البداية بحيث يهـدف إلى التقدم بسرعة كبيرة وكسر قوة الخصم في غضون 72 ساعة.