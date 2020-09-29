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الأخبار تنصيب امير جديد لدولة الكويت .. الاسم والصورة يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارتنصيب امير جديد لدولة الكويت .. الاسم والصورة تنصيب امير جديد لدولة الكويت .. الاسم والصورة انباء عدن-وكالات: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 05:34 مساءً الامير نواف الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ( 83 عام ) أمير لدولة الكويت و الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد ... . روابط ذات علاقة من هو امير الكويت الجديد .. سيرة ذاتية عاجل .. الاعلان عن وفاة امير دولة الكويت عروس كويتية تسجل ‘‘ليلة الدخلة’’ مع زوجها بفيديو 50 دقيقة وينتشر على الفيس بوك بسرعة البرق الكويت تمنع اليمنيين من الدخول إلى اراضيها المزيد في الأخبار وزارة المالية تتسبب بتوقيف الدراسة في جامعة عدن .. لوح أساتذة جامعة عدن صباح اليوم في وقفاتهم الاحتجاجية الرابعة وللأسبوع الرابع على التوالي أمام مبني وزارة المالية، بتعليق الدراسة احتجاجا على عدم صرف تسوياتهم

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